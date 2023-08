Pedullà su Luis Alberto: «Non presentarsi agli allenamenti è una mancanza di rispetto»

Pedullà, il giornalista ed esperto di mercato replica sui social ai follower che gli chiedono la situazione del mago con parole forti

A tenere banco in casa Lazio, è la situazione legata a Luis Alberto il quale non si è presentato alla seduta di allenamento. Ad intervenire a riguardo ci pensa Pedullà su Twitter con parole abbastanza forti contro il mago spagnolo

MANCANZA DI RISPETTO – In 10000 mi chiedete di #LuisAlberto, sono problemi diversi che non competono a me. Io so soltanto che quando uno ha un contratto (scadenza 2025) e non si presenta agli allenamenti o in aeroporto manca di rispetto ai suoi compagni. Oltretutto è recidivo, ogni estate un casino. Per le “veline” rivolgetevi altrove