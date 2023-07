Pedullà: «Ricci e Torreira? Entrambi piacciono a Sarri ma la Lazio punta sul granata, ecco perchè»

Pedullà, il giornalista ed esperto di calciomercato fa il punto della situazione sul mercato della Lazio in particolare su Ricci e Torreira

PAROLE – La Lazio potrebbe spingersi fino a 20 milioni più bonus, il Torino chiede una cifra intorno ai 25 milioni (compresi i bonus) ma ci sono i margini per trattare. Abbiamo detto e ripetiamo che nella lista di Sarri ci sono due nomi in evidenza per il ruolo di centrocampista centrale: Ricci e Torreira, ma per quest’ultimo i tempi sono più dilatati e la Lazio è andata dritta sul talento in forza al Torino

Per quanto riguarda invece l’erede di Milinkovic, il preferito resta Zielinski e come outsider Gedson Fernandes. Per gli esterni invece il sogno resta Berardi, ma il giornalista spiega che per il neroverde al momento non c’è nessun contatto.