Pedullà: «Cena Lotito-Sarri per parlare di futuro. Su Romagnoli e Fabiani...»

Alfredo Pedullà ha twittato in merito ad una cena in corso tra Lotito e Sarri per parlare del futuro alla Lazio

Tramite il proprio profilo Twitter Alfredo Pedullà ha dato importanti aggiornamenti sul rinnovo di Sarri con la Lazio oltre che sul mercato in entrata e in uscita.

Secondo il giornalista tra stasera e domani ci sarà un incontro a cena tra Claudio Lotito e il tecnico biancocelste per parlare di futuro. Il rinnovo resta un’opzione, c’è comunque un contratto in essere, si affronteranno tutti i temi necessari.

Possibile l’ingresso di Angelo Fabiani nell’organigramma biancoceleste ma non per un ruolo in Primavera. Infine Romagnoli e Patric restando due opzioni aperte. Sul primo, in scadenza con il Milan e inseguito dallo scorso settembre, la situazione è in stallo sulla proposta da 2,5 milioni a stagione più bonus. Un’offerta ritenuta insufficiente, ma con un leggero rialzo fino a 3 milioni (quindi qualcosa in meno rispetto alle richieste) si può arrivare a un accordo. Romagnoli non ha deciso di restare al Milan, è solo una possibilità, ma valuta tutte le opzioni e la Lazio resta in corsa contrariamente alle voci di trattativa naufragata.

Su Patric il discorso è semplice: ha risalito la corrente in modo brillante, a gennaio poteva andare al Valencia ma la Lazio lo ha trattenuto. Ora la proposta è di quattro anni (il suo contratto scade tra un mese e mezzo) con una piccola distanza che cercherà di essere colmata.