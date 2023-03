Pedro, l’uomo dei record: il clamoroso dato sullo spagnolo

Il gol di Pedro, oltre a regalare il vantaggio parziale alla Lazio, ha segnato un nuovo record personale per l’attaccante spagnolo.

La rete contro l’Az Alkmaar regala al numero 9 biancoceleste l’ennesima rete in una competizione Uefa, l’ultima in cui gli mancava segnare dopo Champions ed Europa League.

#UCL ⚽️#UEL ⚽️#UECL ⚽️

Pedro has now scored in all three UEFA competitions 👏 pic.twitter.com/CHYwq74PGM

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 7, 2023