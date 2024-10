Pedro a LSC: «Mi sento bene e sono felice per il gol, anche se sono un po' arrabbiato per...»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, a LSC dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro il Twente in Europa League

Pedro ha parlato ai microfoni di LSC dopo Twente Lazio. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Sapevamo che era una gara molto complicata, loro hanno molta qualità e sono molto dinamici. Era difficile ma alla fine abbiamo fatto un bel lavoro e abbiamo portato a casa tre punti pesanti. Mi sento bene, sono contento di aver fatto gol ma un po’ arrabbiato per quello che ho sbagliato nel finale ma è importante, soprattutto, lo spirito e la mentalità della squadra. Isaksen? Per noi è importante, sta giocando bene, sicuramene questo gol gli darà fiducia. Bell’inizio, stiamo lavorando bene soprattutto in Europa ma è presto per poter dire dove possiamo arrivare, pensiamo gara per gara».