Pedro è un punto interrogativo: la Lazio ha già una strategia per il calciomercato di gennaio. Cosa succede con lo spagnolo

Come spiega il Corriere dello Sport Pedro soffre da settimane per via di un fastidio alla caviglia sinistra. Sfrutterà la sosta per rigenerarsi, ma resta un punto interrogativo.

Le condizioni precarie dello spagnolo avevano spinto Lotito a trattare Greenwood del Manchester United e a sondare Oscar Bobb del Manchester City, un esterno di 20 anni, non ha ancora esordito. Pedro sarà valutato nel corso dei prossimi mesi, se riuscirà a dare un buon contributo garantendo un buon numero di presenze non si interverrà sul calciomercato Lazio in questo ruolo. Altrimenti si valuteranno profili aggiuntivi a gennaio.