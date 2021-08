Da Roma a Roma, Lazio Pedro 40 anni dopo l’ultima volta

Pedro si appresta a diventare un giocatore della Lazio, passando da un lato all’altro della capitale, non succedeva da 40 anni

Roma e Lazio tornano a fare uno scambio di mercato. Salvo colpi di scena Pedro, fuori dal progetto di Mourinho, l’anno prossimo giocherà con la Lazio. Lo spagnolo secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport si è accordato con i biancocelesti per un contratto di 3 milioni di euro con il giocatore che avrebbe rinunciato anche alla spettante mensilità di agosto. Pensare che erano 40 anni che le due società non facevano affari tra loro. L’ultimo passaggio da una sponda all’altra del Tevere ci fu nel 1981, quando Carletto Perrone fece il percorso inverso rispetto a quello di oggi di Pedro. Stesso destino dello spagnolo quello invece, qualche anno prima, di Ciccio Cordova. Ma in generale, anche andando indietro nel tempo sono stati pochissimi i cambi di maglia tra le due squadre della capitale.