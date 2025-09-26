Pedro, l’arma in più della Lazio: Sarri valuta il suo impiego contro il Genoa

Pedro sarà l’arma in più della Lazio: Maurizio Sarri valuta il suo impiego contro il Genoa, le ultimissime notizie

La carriera di Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe 1987 ed ex stella di Barcellona e Chelsea, sembra vivere una seconda giovinezza. Dopo l’esperienza con Marco Baroni, oggi è Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, a valorizzarne le qualità. A 38 anni, l’età anagrafica non corrisponde a quella percepita in campo: quando viene chiamato in causa, Pedro continua a garantire energia, intensità e intelligenza tattica.

Nel derby contro la Roma, l’attaccante è stato schierato titolare e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe accadere di nuovo nella prossima sfida contro il Genoa. La Lazio, infatti, deve fare i conti con una vera emergenza a centrocampo che costringe Sarri a rivedere il suo modulo di riferimento, il 4-3-3. Le alternative tattiche sul tavolo sono il 4-4-2 e il 4-2-3-1, sistemi nei quali Pedro può agire da trequartista alle spalle di Valentín Castellanos, attaccante argentino arrivato in estate. L’unico dubbio resta se puntare ancora sull’esperienza dello spagnolo o affidarsi a Boulaye Dia, attaccante senegalese più votato alla profondità.

Pedro, dal canto suo, si tiene pronto. Non ha ancora trovato il gol in questa stagione, ma nel derby è andato vicino al bersaglio e ha mostrato la solita determinazione. La sua capacità di non arrendersi e di sprigionare energia fino all’ultimo minuto è un valore aggiunto per una Lazio che, priva di centrocampisti di ruolo e con diversi giocatori non ancora al meglio, ha bisogno di punti di riferimento. Sarri lo aveva scelto nella stracittadina proprio per dare ritmo e imprevedibilità alla manovra offensiva, sfruttandolo come raccordo tra centrocampo e attacco.

Contro la Roma, pur partendo nel 4-3-3, Pedro ha avuto libertà di accentrarsi, evitando di essere spremuto nel ruolo di esterno puro. Questa gestione mirata, unita a un lavoro settimanale calibrato, gli consente di mantenere freschezza e brillantezza.

I prossimi allenamenti saranno decisivi: Sarri dovrà prima definire il modulo e poi sciogliere il dubbio su chi schierare. Una cosa, però, è certa: Pedro resta una pedina fondamentale per la Lazio in un momento cruciale della stagione.