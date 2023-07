Pedro elogia Fabregas: «Una carriera straordinaria, te la auguro anche da allenatore»

Pedro, lo spagnolo ha voluto elogiare il suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona con un bel messaggio toccante

Cesc Fabregas ha deciso di dire basta con il calcio a 36 anni dopo una straordinaria e gloriosa carriera di successi. Ad elogiarlo ci pensa il suo ex compagno del Barcellona Pedro il quale su Instagram pubblica il seguente post

PAROLE – Congratulazioni per questa carriera di successo e per tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme. Ti auguro il meglio per la tua nuova avventura da allenatore e di continuare a godere di molti successi per te e la tua famiglia. Leggenda!!!