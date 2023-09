Pedro in zona mista: «Impazzito al gol di Provedel, ci manca qualcosa. Vi spiego»

Pedro, esterno della Lazio, ha parlato in zona mista al termine della gara pareggiata contro l’Atletico Madrid: le dichiarazioni

Intervenuto in zona mista ai microfoni dei cronisti presenti, Pedro ha parlato così dopo Lazio-Atletico Madrid:

«È stato incredibile, un gol bellissimo. Siamo andati tutti a festeggiare insieme a lui, veramente straordinario! All’ultimo minuto, fare un gol così… Insomma, per come era andata la partita, credo che sia assolutamente meritato. Quando l’ho visto, sono impazzito. Per come era andata la partita meritavamo di più, questo è un buon punto per noi. Svolta mentale? Ovviamente sì, stiamo lavorando per trovare la nostra miglior versione. Dobbiamo continuare, non abbiamo iniziato bene il campionato ma questo punto può darci una buona iniezione di fiducia. Vittoria mancata? Un po’ sì, stavamo giocando molto bene, stavamo portando il peso della partita. Ci rimane male quando subisci un gol così, sicuramente sfortunato. Abbiamo continuato, ci abbiamo creduto e abbiamo fatto un gol incredibile, straordinario per tutti. Stadio? Ci ha aiutato tanto, è stato un giocatore in più. Imprescindibile, voglio ringraziarli per questa notte. Abbiamo una buona squadra. Sappiamo che Milinkovic è sicuramente un grande giocatore ma adesso ci sono altri tipi di giocatori che sono venuti con tanta voglia. Dobbiamo trovare la nostra miglior versione. Cosa manca? Non lo so, dobbiamo migliorare un po’ però la squadra ha una grande mentalità, personalità, manca un po’ di continuità nei risultati. Vediamo se possiamo conquistarla nelle prossime sfide che abbiamo, ha fatto un passo forte».