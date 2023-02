Pedro a Lazio Style Channel: «Ho preso un bel colpo, è stato difficile giocare. Conference da vincere»

Pedro ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della gara vinta contro la Salernitana: le sue parole

Al termine di Salernitana-Lazio, Pedro ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Ho ricevuto un bel colpo. È stato difficile per me giocare, difficile respirare. Avevo tanto dolore alla testa, volevo essere a disposizione della squadra, aiutare. E alla fine abbiamo ottenuto la vittoria, che è stata la cosa più importante. Sapevamo che loro sono aggressivi, questo è uno stadio difficile in cui vincere. Siamo riusciti a fare tutto bene, combattere fino alla fine una gara sporca, difficile. Abbiamo giocato bene, ottenuto una bella vittoria, La cosa più importante è il lavoro di squadra. Giovedì? Siamo cresciuti tantissimo come squadra, come mentalità. Tutto il gruppo è disposizione per far bene. Qui è difficile giocare, sembra facile per il gioco, per il risultato, ma sappiamo che non è così. Siamo contenti, adesso continuiamo così. Conference? Ho molta voglia di vincere questa coppa, è un trofeo europeo, sempre va bene per la squadra, per me, per il palmares, per la mia carriera. È comunque una competizione molto difficile, speriamo possa finire bene per noi. Da destra a sinistra, cosa cambia? Non cambia tanto, devi fare lo stesso lavoro. Ho giocato tante volte sia a destra che a sinistra nella mia carriera, per me non c’è problema. Zaccagni è molto importante per noi, sta in super forma, sapevo che sarebbe stata una buona opportunità anche per me. Tiriamo poco? Questo è vero, oggi era difficile arrivare in porta, ma alla fine sia nel primo che nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, avremmo potuto far 4-5 gol. Alla fine Ciro ha fatto due gol, abbiamo sbagliato un rigore».