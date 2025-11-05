Pedro, contro l'Inter colleziona un record molto interessante con la maglia della Lazio. La situazione statistica - Lazio News 24

Pedro e la Lazio pronti alla sfida con l’Inter: un ritorno speciale a San Siro

Si avvicina il grande appuntamento tra Inter e Lazio, ultima gara di Serie A prima della sosta per le nazionali di novembre. I biancocelesti arrivano all’incontro con fiducia e morale alto dopo la vittoria contro il Cagliari, mentre i nerazzurri, reduci dal successo sul Verona, si preparano anche all’impegno di Champions League contro il Kairat Almaty. Ma uno dei protagonisti più attesi è senza dubbio Pedro, lo spagnolo che a San Siro ha già lasciato un segno indelebile.

Per Pedro, la sfida contro l’Inter rappresenta un ritorno carico di ricordi e motivazioni. Proprio nello stadio milanese, a maggio scorso, l’attaccante della Lazio fu decisivo con una doppietta che costò ai nerazzurri la corsa allo Scudetto. Una prestazione memorabile che ha consolidato il suo status di uomo delle grandi partite.

Da quando è arrivato alla Lazio, Pedro ha sempre dimostrato professionalità, carisma e la capacità di incidere nei momenti cruciali. Nonostante l’età e la concorrenza crescente in attacco, l’ex Barcellona e Chelsea resta una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri. La sua esperienza internazionale e la sua intelligenza calcistica lo rendono una guida preziosa per i giovani e un punto di riferimento nello spogliatoio biancoceleste.

Le statistiche confermano il suo feeling speciale con l’Inter: secondo i dati Opta, Pedro ha già realizzato tre gol contro i nerazzurri in Serie A, rendendoli una delle sue vittime preferite insieme a Monza e Udinese. Domenica potrebbe esserci l’occasione per migliorare ulteriormente questo bilancio e scrivere un nuovo capitolo nella sua avventura con la Lazio.

Per Maurizio Sarri, la presenza di Pedro rappresenta una garanzia in termini di qualità e imprevedibilità offensiva. Il tecnico toscano conta sulla sua capacità di muoversi tra le linee e di creare superiorità numerica, doti che potrebbero rivelarsi decisive contro una squadra solida come l’Inter.

Con la Lazio in cerca di continuità e punti preziosi per risalire la classifica, la sfida di San Siro si preannuncia come un test importante. E se c’è un giocatore in grado di sorprendere ancora, quello è proprio Pedro, pronto a trasformare ancora una volta lo stadio milanese nel suo palcoscenico preferito.

