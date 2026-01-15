Pedraza Lazio, l’esterno ha firmato! Arrivo anticipato a gennaio? Le novità

Pedraza Lazio, l’esterno ha firmato un accordo preliminare con i biancocelesti ma potrebbero esserci degli sviluppi sul suo arrivo anticipato

Il calciomercato della Lazio si accende con una mossa strategica che guarda lontano, ma con riflessi immediati sul presente. La società del presidente Claudio Lotito ha infatti blindato la corsia mancina assicurandosi le prestazioni di un profilo internazionale di alto livello. Il nome caldo è quello di Alfonso Pedraza, esterno spagnolo attualmente in forza al Villarreal, pronto a diventare un pilastro della formazione capitolina.

Come rivelato dal portale di Gianlucadimarzio.com, l’operazione è già in una fase avanzata: il calciatore ha già siglato un contratto preliminare che lo vincolerà ai colori biancocelesti a partire dal 1° luglio 2026, una volta terminato il suo rapporto con il “Sottomarino Giallo”.

I dettagli del pre-contratto di Pedraza

La scelta di puntare sul giocatore nasce dalla necessità di inserire in rosa un giocatore duttile, capace di garantire spinta e solidità difensiva. L’accordo formale prevede che il classe ’96 si trasferisca a Formello a parametro zero a luglio, ma la dirigenza capitolina sta lavorando per giocare d’anticipo. L’obiettivo è prevenire la concorrenza e assicurarsi un innesto di qualità che conosca già i ritmi delle competizioni europee.

Nuno Tavares sblocca l’arrivo anticipato di Pedraza

Nonostante la firma sia per luglio, lo sbarco dello spagnolo a Roma potrebbe essere clamorosamente anticipato a questa sessione invernale. Secondo la fonte citata, tutto ruota attorno al futuro di Nuno Tavares. Sul terzino portoghese è forte il pressing del Besiktas: il club turco avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la Lazio per il trasferimento dell’ex Arsenal. Se la cessione dovesse concretizzarsi nelle prossime ore, la società biancoceleste avrebbe il via libera economico e numerico per portare Alfonso Pedraza in Italia sin da subito.

