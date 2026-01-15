Rayan Lazio, accelerata decisiva del Bournemouth! Gli aggiornamenti

Rayan Lazio, arrivano degli aggiornamenti importanti sull’attaccante: si registra un accelerata del club inglese. Gli aggiornamenti

Il calciomercato internazionale si accende improvvisamente con una notizia che scuote le strategie dei club europei, in particolare quelle della Lazio. Il protagonista è Rayan, il gioiello cristallino del Vasco da Gama che sta incantando il Brasile e che sembrava essere finito nel mirino della dirigenza biancoceleste per rinforzare il reparto offensivo di mister Sarri. Tuttavia, le ultime indiscrezioni dipingono uno scenario molto diverso.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto tramite il proprio profilo X, il futuro del giovane attaccante non sarà in Serie A, bensì nel campionato più ricco del mondo.

Il sorpasso del Bournemouth per Rayan

Le novità emerse nelle ultime ore indicano un’accelerazione decisiva da parte del Bournemouth. Il club inglese avrebbe rotto gli indugi, superando la concorrenza internazionale e portandosi a un passo dalla firma del classe 2006. Matteo Moretto ha confermato che esiste già un accordo molto stretto tra l’entourage del calciatore e la società britannica, segno che la destinazione è gradita al talento carioca. Nello specifico, evidenzia Nicolò Schira, le due parti avrebbero concordato un contratto quinquennale.

Trattative lampo tra Vasco e Cherries per Rayan

Non si tratta solo di una preferenza del giocatore: i due club sono già in una fase avanzata dei colloqui. Le negoziazioni tra il Vasco da Gama e le “Cherries” e gli inglesi stanno procedendo con una rapidità sorprendente, confermano le due fonti. La velocità con cui le parti stanno limando i dettagli economici suggerisce la volontà comune di chiudere l’operazione in tempi brevi, evitando possibili inserimenti dell’ultimo minuto da parte di altre pretendenti, come appunto i capitolini.

Addio Serie A: la nuova sfida di Rayan

Per la Lazio, che aveva monitorato con attenzione la crescita della punta verdeoro, la strada si fa ora ripidissima, quasi proibitiva. Il richiamo della Premier League e la forza economica del Bournemouth sembrano aver messo la parola fine alle speranze capitoline.

