Pedraza Lazio, accordo blindato ma c'è un ostacolo: ecco di cosa si tratta - Lazio News 24

Pedraza Lazio, accordo blindato ma c’è un ostacolo: ecco di cosa si tratta
Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente con un’operazione che guarda con lungimiranza al prossimo futuro. La dirigenza biancoceleste sembra aver rotto gli indugi per rinforzare la corsia mancina, assicurandosi una pedina di caratura internazionale. La strategia del club capitolino è chiara: anticipare la concorrenza europea per consegnare all’allenatore un profilo esperto e tecnicamente dotato, capace di fare la differenza nel campionato italiano.
Accordo totale con Pedraza per la prossima stagione
Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso un post sul suo profilo X, la società del presidente Claudio Lotito avrebbe già blindato un’intesa di massima con Alfonso Pedraza. Il laterale spagnolo, attualmente in forza al Villarreal, rappresenta l’identikit perfetto per il gioco dei capitolini. L’intesa tra l’entourage dell’esterno e la dirigenza sarebbe totale, gettando le basi per un trasferimento programmato per la finestra estiva di giugno.
Il nodo gennaio e le strategie per il giocatore
Nonostante la stretta di mano con il calciatore, resta un’incognita legata alle tempistiche immediate. Al momento non sono stati ancora avviati dialoghi ufficiali con il “Sottomarino Giallo” per un eventuale approdo anticipato del giocatore nella capitale durante la sessione invernale di riparazione. La priorità del club spagnolo sembra essere quella di trattenere il proprio gioiello fino al termine dell’annata, ma il calciomercato ci ha abituato a improvvisi cambi di rotta.
Sviluppi futuri e possibili accelerate per Pedraza
Sebbene la strada sia tracciata per giugno, i contatti tra le parti restano costanti. Non è escluso che, qualora dovessero presentarsi le giuste condizioni economiche o la necessità impellente di un rinforzo immediato, le due società possano sedersi al tavolo nelle prossime settimane. Per ora, i tifosi della Lazio possono sorridere: il futuro della fascia sinistra sembra essere in mani sicure, con Alfonso Pedraza pronto a sbarcare a Roma per vestire la maglia biancoceleste e portare velocità e cross millimetrici all’Olimpico.
