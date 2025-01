Payero Lazio, nuova idea per gennaio. La rivelazione: «Primi contatti con l’Udinese». Ma trattare con i friulani non è facile

Payero Lazio, una nuova idea per il centrocampo per gennaio. Rivelazione su un presunto contatto con l’Udinese: le novità

Come spiegato da Tmw, il calciomercato Lazio avrebbe messo nel mirino Martín Payero, centrocampista classe ’98 dell’Udinese. Ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti, ma potrebbe non bastare.

Quello per l’argentino è infatti un affare considerato molto difficile, poiché non è mai semplice trattare con la dirigenza friulana, anche nota per essere un negoziatore duro da accontentare, soprattutto a stagione ancora in corso.