Pavilidis: «Un gol e una vittoria che si sogna fin da bambini»

Pavilidis, il giocatore dell’Az Alkmaar commenta la vittoria ottenuta ieri sera contro la Lazio che consegna una buona fetta di qualificazione

La partita non è ancora finita, ma la vittoria di ieri dell’Az Alkmaar complica i piani di qualificazione della Lazio. Ai microfoni di Espn ha parlato Pavilidis il quale esterna cosi la sua gioia per l’importante successo

PAROLE – Sono stati un gol e una vittoria molto speciali per me. Un qualcosa che sogni fin da bambino. Quando scendi in campo è normale che tu voglia vincere. Nei primi quindici minuti non abbiamo giocato come volevamo.

Dopo il gol della Lazio, abbiamo iniziato a giocare un po’ di più come ci piace fare, tenendo maggiormente il possesso della palla. Era importante segnare prima dell’intervallo. Nella ripresa abbiamo segnato un altro bellissimo gol e questa è un’ottima vittoria in vista del ritorno