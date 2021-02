Paura per Mertens all’arrivo in Belgio: l’aereo finisce fuori pista – FOTO

Imprevisto aereo per Dries Mertens al momento dell’atterraggio del volo che da Napoli l’ha riportato in Belgio: la ricostruzione

Secondo quanto riferito dal quotidiano belga “Het Laatste Nieuws”, Dries Mertens ha avuto un imprevisto aereo la scorsa settimana mentre rientrava in Belgio.

Il velivolo privato, infatti, è finito fuori pista all’atterraggio. Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo un grande spavento. Il calciatore belga, ancora out causa infortunio alla caviglia, si è recato in Belgio per sottoporsi alle cure fisioterapiche.