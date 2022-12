Patric ha espresso tutta la sua gioia sui social per essere tornato a disposizione della Lazio dopo gli infortuni

C’è tanta felicità in Patric dopo Galatasaray-Lazio. Il difensore – che aveva chiuso la prima parte di stagione in anticipo a causa di un’infiammazione al ginocchio – è tornato a disposizione in occasione dell’amichevole odierna.

Questo il messaggio che si legge nella story postata su Instagram: «Felice di essere tornato».