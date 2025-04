Patric Lazio, lo spagnolo oggi festeggia i suoi 32 anni: il bel messaggio del club sui social – FOTO

Condividi via email

Patric Lazio, lo spagnolo festeggia quest’oggi i suoi 32 anni e il club gli dedica sui social un doveroso omaggio con un bel post

Oggi non è un giorno qualunque per la Lazio, perchè non solo c’è la partita più importante della stagione contro il Bodo ma perchè uno dei giocatori simbolo biancocelesti festeggia gli anni.

Si tratta di Patric il quale oggi spegne le sue 32 candeline, e il club sapendo anche la sua situazione dovuta dal suo infortunio gli dedica un bellissimo omaggio con un bel post sui social che recita quanto segue