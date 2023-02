Patric, il difensore della Lazio esterna la sua gioia per la vittoria dei biancocelesti a Salerno che la rilanciano in ottica zona Champions

Vittoria doveva essere e cosi è stato per la Lazio di Maurizio Sarri che conferma il successo in coppa di giovedì contro il Cluj e prosegue la sua corsa verso l’Europa. Ad esternare la sua gioia per la vittoria fondamentale è Patric con una stories sui social