Patric ricorda il campionato 2019-2020: «Scudetto? Non lo so ma di una COSA sono certo»

Patric, difensore della Lazio, ha ricordato il campionato 2019-2020, quello interrotto per Covid: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Channel, Patric, difensore della Lazio, ha ricordato così il campionato 2019-2020:

PAROLE – «Non so se avremmo vinto lo scudetto, ma ci saremmo andati vicino fino all’ultimo. Ne sono sicuro. Le sensazioni che avevo l’ultima in casa con il Bologna con 70 mila persone allo stadio, vincevamo le partite dopo 20 minuti. L’energia che avevo non l’ho mai avuta in tutta la carriera. Mi stavo giocando tutto, per la prima volta mi sentivo un pezzo importante, vincevano sempre e si parlava in Europa in tutti noi. Ritrovarsi chiuso a casa poco dopo è stato difficile. Mi ripetevo di tenere botta e mi ammazzavo di allenamenti a casa. Ma non vedevo l’uscita e non ho saputo gestire questa situazione, era la prima volta che mi succedeva. Ce lo saremmo giocato fino alla fine, sono sicuro».