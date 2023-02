Patric: «Contro la Sampdoria non sarà semplice nonostante...»

Patric, il difensore della Lazio a pochi giorni dalla sfida casalinga contro la Sampdoria rilascia alcune dichiarazioni nel match program

Nel consueto match program che precede le sfide della Lazio, ha parlato Patric il quale rilascia alcune dichiarazioni in merito alla partita contro la Sampdoria, ecco le sue parole

SAMPDORIA – Una gara molto complicata, piena di insidie come tutte le partite in Serie A. Servirà la massima attenzione per tutti i 90′. Nonostante la classifica attuale della Sampdoria, non sarà un match dall’esito scontato