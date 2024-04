Pastore: «Luis Alberto mi ha deluso ma Lotito a questo punto deve farsi questa domanda»

Pastore, il giornalista esprime il suo parere sulla situazione in casa Lazio soffermandosi in particolare sulle parole di Luis Alberto

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato Giuseppe Pastore il quale esprime il suo parere sul doppio caso che tiene banco in casa Lazio ossia Luis Alberto e Felipe Anderson

LUIS ALBERTO – Luis Alberto molto deludente al livello di comportamento, con i compagni e la società. Lotito ha fatto benissimo a dire quello che ha detto perché in certi casi ci vuole anche dignità nell’affrontare i problemi. È un prendere in giro con le parole la società che ti paga. La Lazio lo sa che Luis Alberto ha la fila. Lui è un personaggio interessante, ma questa è anche una spia sullo spogliatoio della Lazio con un’aria non buona e tanti giocatori studi di questo andazzo. Se Luis Alberto sbaglia, Lotito dovrebbe anche farsi delle domande sul perché una squadra arrivata seconda sembra una specie di Colosseo con le porte aperte. Dalle dimissioni del mister fino al malcontento dei giocatori, in estate servirà tracciare una riga

FELIPE ANDERSON – Abbastanza clamoroso. Andare in Brasile significa chiudere con il calcio di altissimo livello. Sembrava fatta con la Juventus, chissà quali sono i retroscena del trasferimento. A zero era un buon rinforzo per qualunque squadra. Le motivazioni forse lo hanno un po’ abbandonato