Pastore: «Lazio? È una di quelle squadre che con le coppe potrebbe incartarsi. Butta via dei punti in maniera leggera». Le parole del giornalista

Giuseppe Pastore, si è espresso sul momento della Lazio negli studi di Cronache di Spogliatoio:

PAROLE– «La Lazio in 5 partite, ovvero 10 tempi di gioco, ha preso goal nei primi 10 minuti iniziali o del primo o del secondo tempo, mi sembra ci sia un problema di approccio quando si esce dagli spogliatoi che evidentemente Baroni dovrà cercare di risolvere. La Lazio gioca anche abbastanza bene, pur rischiando e concedendo parecchio, ogni tanto ha cali di tensione che costano goal, anche banali. Butta via dei punti in maniera leggera, è un progetto che va aspettato. È una di quelle squadre che con le coppe potrebbe incartarsi un attimo perché giocare ogni 3 giorni se non sei abituato è dura, ma vale anche per Juric, Thiago Motta o Palladino ».