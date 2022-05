Pasqualin: «Vlahovic in crisi? Gli servirebbe Milinkovic-Savic come compagno»

L’avvocato Claudio Pasqualin ha parlato della crisi che sta attraversando Dusan Vlahovic alla Juve

VLAHOVIC-MILINKOVIC – «Siamo abituati a vederlo segnare sempre, se non lo fa per due partite gli gettiamo la croce addosso. Non è così: resta un formidabile centravanti e sarà un super acquisto per la Juventus. Magari già da domani sera… E poi gli servono i compagni giusti, magari un compagno di nazionale come Milinkovic-Savic, al quale stanno pensando».