Parolo: «Interpretiamo le partite nel modo giusto, ci manca solo il gol» – VIDEO

Al termine del match ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Marco Parolo

«Chi fa gol ha ragione, abbiamo avuto tante occasioni, ma loro hanno un grande portiere. Faccio i complimenti ad Handanovic – esordisce Parolo – Purtroppo la palla non è riuscita ad entrare.

Noi siamo una squadra che vuole continuare a far bene, stiamo crescendo e la mentalità è quella giusta. C’era intensità e pressing e voglia di recuperare palla, quando si incontrano due grandi squadre spesso accade così.

Noi abbiamo creato tante occasioni, poi nel secondo tempo ci siamo un po’ allungati, ma quando siamo rimasti compatti e aggressivi loro hanno creato veramente poco. Il nostro valore? Sono convinto che tutte le partite che abbiamo fatto le abbiamo interprete nel modo giusto, forse a Ferrara nel secondo tempo non abbiamo mantenuto la giusta concentrazione, stessa cosa a Cluj. Rispetto agli scorsi anni però interpretiamo le partite nel modo giusto, ci è mancato solo il gol per chiudere il match. Il lavoro che stiamo facendo può darci i giusti risultati se lo interpretiamo nel modo giusto. Se mi piace giocare davanti alla difesa? Con gli anni si impara a giocare nei vari ruoli. Oggi ho fatto un lavoro di copertura, è sempre divertente mettersi alla prova in nuovi ruoli. Complimenti ad Handanovic? E’ andata così, magari al ritorno ci regala qualcosa», ha concluso Parolo.