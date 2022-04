Parolo: «Pioli è cambiato tanto dai tempi della Lazio. Inzaghi gran gestore»

L’ex calciatore biancoceleste Parolo ha parlato di Pioli e Inzaghi ai tempi della Lazio

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, in una intervista a Il Posticipo ha parlato di Pioli e Inzaghi al tempo dei biancocelesti.

PIOLI E INZAGHI – «Pioli è cambiato tanto, è cresciuto, sa trovare soluzioni diverse in corsa. Gli mancava essere riconosciuto il leader di un gruppo: al Milan lo è. Deve vincere lo scudetto per diventare un grande allenatore a tutti gli effetti. Inzaghi è un gestore eccezionale, deve imparare a non accontentarsi mai, a gestire meglio le sconfitte e i passi falsi. Chi vince lo scudetto quest’anno potrà dire di avere imparato qualcosa di grande».

INTER COME LAZIO DEL 2020 – «Sono due situazioni differenti. Prima che scoppiasse la pandemia, la Lazio giocava una gara a settimana, poi una ogni tre giorni. Ci sono stati tanti infortuni. La disabitudine ha giocato un brutto scherzo. L’Inter quest’anno aveva il match point con il Milan, lo ha fallito e ha subito il colpo. La squadra ha giocato bene solo contro il Liverpool in Champions League agli ottavi sia all’andata che al ritorno: era senza pensieri e partiva battuta nella testa. Quando ha iniziato a pensare che potesse perdere qualcosa, è andata in crisi».

ALLENARE UN GIORNO – «È una cosa che mi stimola. A giugno inizierò il corso Uefa A. Ho una scuola calcio e voglio mettermi alla prova. Fare l’opinionista mi fa avere una visione a 360 gradi. Seguire così tante partite mi arricchisce».