Sirigu: «Pareggio salvezza con la Lazio? Non ho esultato»

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Benevento. L’estremo difensore si è soffermato anche sul pari con la Lazio, che è valso la salvezz. Queste le sue parole:

«Non esulto mai, non mi piace farlo da qualche anno: il nostro è un ruolo complesso, gli altri riescono a sfogarsi sul momento perché non pensano. Io devo costruirmi l’azione in testa, cercando di essere reattivo, razionale e freddo, cercando di ragionare. Quando gli altri esultano e c’è uno sfogo, durante la partita c’è qualcuno che deve mantenere l’equilibrio: per gli altri lo faccio, anche per età e per esperienza. Cerco di essere sempre lucido».