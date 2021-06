Pandev: «Mi ricordo ancora quella partita con il Real...»

Goran Pandev si racconta tra passato e presente. Il macedone torna anche sulla sua avventura alla Lazio: le sue parole

Goran Pandev, in un’intervista rilasciata a Cronache di spogliatoio, si è raccontato, tra passato e presente. Il macedone è tornato anche sulla sua avventura alla Lazio e su quella partita contro il Real Madrid. Queste le sue parole:

«A pensarci oggi mi sa che non tocco palla, ero più giovane. Sì mi ricordo quella partita, ho fatto 5 anni e mezzo alla Lazio, secondo me i migliori della mia carriera. Le partite più belle le ho fatte con la Lazio, con Delio Rossi che m’ha dato tanto, mi ha dato anche fiducia per giocare. Ho fatto tante belle partite alla Lazio e tanti gol, ho giocato in tanti ruoli, non solo attaccante, anche da esterno, quando è arrivato Di Canio. C’erano Rocchi, Muzzi, Peruzzi, Oddo, Inzaghi, giocatori importanti. Una bella esperienza»