Lopez: «Immobile orgoglio per i laziali. E su Felipe Anderson...»

Lopez ha detto la sua sul momento della Lazio, soffermandosi soprattutto sul momento di Immobile e su Felipe Anderson

Lopez, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dicendo la sua sul momento di Immobile, vittima di critiche per le prestazioni in Nazionale, e su Felipe Anderson. Queste le sue parole.

ANDERSON – «Felipe Anderson è cambiato molto rispetto al passato. Negli anni si cresce, si fa esperienza e si comprendono gli errori. Sarri ha fatto capire al brasiliano come deve comportarsi in campo. Lui prima amava fare giocate personali, ora preferisce scambiare con i compagni. Felipe Anderson ha tutte le caratteristiche richieste dal gioco di Sarri».

IMMOBILE – «Immobile credo sia consapevole che il gioco di Mancini non esalti le sue caratteristiche. Non a caso c’è troppa discrepanza tra i gol realizzati con la Lazio e con l’Italia. Chi conosce il calcio non può certamente criticarlo. Ciro è vicino a Silvio Piola. Penso che nessuno avrebbe potuto mai immaginare un traguardo simile. Non si può criticare l’attaccante biancoceleste, che è un un uomo con il gol nel sangue. È l’orgoglio per il popolo della Lazio. Insomma, gli altri possono metterlo in dubbio, ma comunque si sbagliano».