Guidolin: «Corsa Champions? La Lazio mi sembra lontana»

Francesco Guidolin ha parlato della corsa Champions e si è concentrato anche sulle possibilità della Lazio: le sue parole

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha analizzato la corsa Champions, analizzando anche le possibilità della Lazio.

POCHE POSSIBILITÀ – «La Lazio, per quanto in corsa con i tre punti potenziali del recupero, mi sembra un po’ lontana e non credo che abbia grandissime possibilità. Per il resto la volata è incerta, ma per me l’Atalanta si qualifica di sicuro alla Champions League».