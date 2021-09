Bianchessi: «Piena fiducia alla Morace. E sul nuovo acquisto...»

Il direttore responsabile della Lazio Womern Bianchessi fa chiarezza sulla situazione che si sta vivendo dopo tre sconfitte

Il direttore responsabile della Lazio Womern Bianchessi fa chiarezza sulla situazione che si sta vivendo dopo tre sconfitte. Queste le sue parole:

«Una partita pessima della Lazio contro un Milan di un’altra categoria, ma piena e totale fiducia da parte della Società alla guida tecnica, Carolina Morace. Martedì arriverà Elisabetta Foletta. Il Presidente Claudio Lotito ha voluto esaudire tutte le richieste di mercato e di staff della Morace con un grande esborso economico come mai nella storia della Lazio femminile. Ora voliamo e aspettiamo fiduciosi i risultati, che ad oggi ancora non arrivano, per una salvezza tranquilla».