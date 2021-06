Belotti: «Immobile è un grandissimo attaccante. E sulla rivalità...»

Andrea Belotti ha parlato ancora una volta del suo grande rapporto con Ciro Immobile: ecco le sue dichiarazioni

Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito dell’Uefa, soffermandosi anche sul suo rapporto con Ciro Immobile. Queste le sue parole:

«Come calciatore è una grandissimo attaccante. Fa tantissimi gol, l’anno scorso ha vinto la Scarpa d’Oro. Quindi penso che non servano le mie parole per descriverlo come attaccante, bastano i numeri. Come persona è simpatico, un bonaccione, ci troviamo bene perché siamo molto affini. Ci troviamo in tantissime cose. E’ molto simpatico e divertente».