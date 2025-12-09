 Parma Lazio, i tifosi si organizzano per la trasferta! Ecco cosa succederà nella sfida contro i ducali
Parma Lazio, i tifosi si organizzano per la trasferta! Ecco cosa succederà nella sfida contro i ducali

Tifosi Lazio
Tifosi Lazio

Parma Lazio, i tifosi pronti a farsi sentire anche al Tardini! Ecco cosa andrà in scena nel corso della sfida contro i ducali

Messa da parte la recente sfida contro il Bologna, la Lazio si concentra immediatamente sulla prossima trasferta che la vedrà affrontare il Parma allo Stadio Tardini. Per questa importante gara, i biancocelesti potranno contare sul fedele supporto dei loro sostenitori, come è ormai consuetudine.

Si preannuncia un massiccio esodo di tifosi laziali, pronti a riempire il settore ospiti per l’incontro. La nutrita presenza dei sostenitori al Tardini servirà a infondere calore e sostegno alla squadra di Maurizio Sarri in vista dell’impegno di campionato.

Ai microfoni di Radio Laziale, durante Incondizionatamente Lazio, è intervenuto il tifo organizzato della Lazio per dare indicazioni per la trasferta di Parma.

“Vogliamo continuare quello che stiamo facendo da inizio anno, ovvero fare ogni volta in questi stadi che ci ospitano qualcosa di diverso, che nessuna tifoseria ha mai fatto. La sciarpa è quell’accessorio che allo stadio non deve mai mancare, ma mai come sabato invitiamo tutti a portare una sciarpa”.

