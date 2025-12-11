Lazio, quanti biancocelesti a Parma! Settore ospiti verso il sold out, i numeri

Lazio, si muove la marea biancoceleste a Parma! Settore ospiti verso il sold out, i numeri dei tifosi presenti al Tardini

Il popolo laziale si prepara a invadere il Tardini. Sono già 3.385 i biglietti venduti per il settore ospiti e, con soli 115 tagliandi rimasti su 3.500 disponibili, il tutto esaurito è ormai dietro l’angolo.

Quinto sold out esterno della stagione

Quella di Parma sarà la quinta trasferta sold out per la Lazio in questa stagione, dopo Como, Sassuolo, Genoa e Atalanta. Un segnale forte dell’amore e del sostegno incondizionato che accompagna la squadra di Maurizio Sarri in ogni partita.

Numeri da record

Secondo Corriere dello Sport, sono già 17.840 i tifosi che hanno seguito la squadra nelle prime sette trasferte stagionali. Senza contare la gara contro il Pisa, vietata poche ore prima, per la quale erano stati acquistati quasi 6.000 biglietti.

Un momento delicato

In una fase cruciale della stagione, il popolo biancoceleste si stringe attorno alla squadra, pronto a spingerla verso il successo. La passione dei tifosi diventa così un’arma in più per Sarri e i suoi uomini.

