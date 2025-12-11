News
Lazio, quanti biancocelesti a Parma! Settore ospiti verso il sold out, i numeri
Lazio, si muove la marea biancoceleste a Parma! Settore ospiti verso il sold out, i numeri dei tifosi presenti al Tardini
Il popolo laziale si prepara a invadere il Tardini. Sono già 3.385 i biglietti venduti per il settore ospiti e, con soli 115 tagliandi rimasti su 3.500 disponibili, il tutto esaurito è ormai dietro l’angolo.
Quinto sold out esterno della stagione
Quella di Parma sarà la quinta trasferta sold out per la Lazio in questa stagione, dopo Como, Sassuolo, Genoa e Atalanta. Un segnale forte dell’amore e del sostegno incondizionato che accompagna la squadra di Maurizio Sarri in ogni partita.
Numeri da record
Secondo Corriere dello Sport, sono già 17.840 i tifosi che hanno seguito la squadra nelle prime sette trasferte stagionali. Senza contare la gara contro il Pisa, vietata poche ore prima, per la quale erano stati acquistati quasi 6.000 biglietti.
Un momento delicato
In una fase cruciale della stagione, il popolo biancoceleste si stringe attorno alla squadra, pronto a spingerla verso il successo. La passione dei tifosi diventa così un’arma in più per Sarri e i suoi uomini.
