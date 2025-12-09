Avversari
Parma Lazio, manca sempre meno alla sfida al Tardini: i numeri in casa dei ducali in Serie A
Al Tardini è tutto pronto per una sfida che promette spettacolo. I ducali si presentano con numeri importanti in casa, pronti a misurarsi contro la formazione biancoceleste. Ecco l’analisi completa dei dati e delle statistiche:
NOTA CLUB – La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Parma.
Una partita che vede i numeri a sfavore della Lazio: su 28 gare di Serie A a Parma infatti, i biancocelesti hanno vinto 9 volte, l`ultima per 0-2 nel gennaio 2021.
Completano il dato 7 pareggi (manca dall`1-1 del novembre 2013) e 12 sconfitte (la più recente è il 3-1 del dicembre 2024). Sono inoltre 32 i gol realizzati dai capitolini, contro i 35 dei ducali.
Precedenti totali: 68 (30 vittorie Lazio, 22 pareggi, 16 vittorie Parma)
Ultima vittoria Lazio: 1-0 (12.05.2021)
Ultima vittoria Parma: 3-1 (01.12.2024)
Ultimo pareggio: 2-2 (28.04.2025)
Gol totali Lazio: 90
Gol totali Parma: 63
Capocannoniere della sfida: Giuseppe Signori 5 gol
Vittorie con più gol realizzati in A a Parma: 0-3 Lazio (2004) – 3-1 Parma (2004, 2012, 2024)
