 Parma Lazio, manca sempre meno alla sfida al Tardini: i numeri in casa dei ducali in Serie A
37 minuti ago

Isaksen Ondrejka Lazio Parma
Isaksen Ondrejka Lazio Parma

Parma Lazio, è ormai tutto pronto per la partita del Tardini: ecco tutti i numeri in casa dei ducali in Serie A. I dettagli

Al Tardini è tutto pronto per una sfida che promette spettacolo. I ducali si presentano con numeri importanti in casa, pronti a misurarsi contro la formazione biancoceleste. Ecco l’analisi completa dei dati e delle statistiche:

NOTA CLUB – La squadra di Sarri si prepara ad affrontare il Parma.

Una partita che vede i numeri a sfavore della Lazio: su 28 gare di Serie A a Parma infatti, i biancocelesti hanno vinto 9 volte, l`ultima per 0-2 nel gennaio 2021.

Completano il dato 7 pareggi (manca dall`1-1 del novembre 2013) e 12 sconfitte (la più recente è il 3-1 del dicembre 2024). Sono inoltre 32 i gol realizzati dai capitolini, contro i 35 dei ducali.

Precedenti totali: 68 (30 vittorie Lazio, 22 pareggi, 16 vittorie Parma)

Ultima vittoria Lazio: 1-0 (12.05.2021)

Ultima vittoria Parma: 3-1 (01.12.2024)

Ultimo pareggio: 2-2 (28.04.2025)

Gol totali Lazio: 90

Gol totali Parma: 63

Capocannoniere della sfida: Giuseppe Signori 5 gol

Vittorie con più gol realizzati in A a Parma: 0-3 Lazio (2004) – 3-1 Parma (2004, 2012, 2024)

