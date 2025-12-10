Parma Lazio, sarà anche Cuesta vs Sarri! I due hanno già lavorato insieme: ecco quando

Parma Lazio, sfida in panchina: Cuesta ritrova Sarri dopo l’esperienza condivisa alla Juventus. Tutti i dettagli

La partita tra Parma e Lazio al Tardini avrà un sapore particolare anche in panchina. Sarà infatti la prima volta che Eugenio Cuesta e Maurizio Sarri si affronteranno da avversari, ma i due tecnici non sono del tutto estranei: in passato hanno già condiviso esperienze professionali, come ricordato da La Gazzetta di Parma.

Il legame risale alla stagione 2019/20, quando Sarri guidava la Juventus. In quella stessa annata, Cuesta lavorava nel settore giovanile bianconero come vice di Francesco Pedone nell’Under 17, entrando così in contatto con l’attuale allenatore della Lazio.

Sabato sarà quindi l’occasione per un nuovo incrocio, dopo percorsi diversi negli ultimi anni. Sarri è rimasto saldo alla guida della Lazio, fatta eccezione per una pausa di un anno e mezzo, mentre Cuesta ha maturato esperienza all’Arsenal sotto la guida di Mikel Arteta, prima di accettare la chiamata del Parma nella scorsa estate.

