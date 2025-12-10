News
Parma Lazio, sarà anche Cuesta vs Sarri! I due hanno già lavorato insieme: ecco quando
Parma Lazio, sfida in panchina: Cuesta ritrova Sarri dopo l’esperienza condivisa alla Juventus. Tutti i dettagli
La partita tra Parma e Lazio al Tardini avrà un sapore particolare anche in panchina. Sarà infatti la prima volta che Eugenio Cuesta e Maurizio Sarri si affronteranno da avversari, ma i due tecnici non sono del tutto estranei: in passato hanno già condiviso esperienze professionali, come ricordato da La Gazzetta di Parma.
Il legame risale alla stagione 2019/20, quando Sarri guidava la Juventus. In quella stessa annata, Cuesta lavorava nel settore giovanile bianconero come vice di Francesco Pedone nell’Under 17, entrando così in contatto con l’attuale allenatore della Lazio.
Sabato sarà quindi l’occasione per un nuovo incrocio, dopo percorsi diversi negli ultimi anni. Sarri è rimasto saldo alla guida della Lazio, fatta eccezione per una pausa di un anno e mezzo, mentre Cuesta ha maturato esperienza all’Arsenal sotto la guida di Mikel Arteta, prima di accettare la chiamata del Parma nella scorsa estate.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Parma Lazio, Sarri prosegue con il dubbio in difesa: chi al posto di Gila squalificato? C’è un nome in pole position. Le ultime
Parma Lazio, la grande incognita è rappresentato sicuramente dal sostituto di Gila. C’è Patric in vantaggio per affiancare Romagnoli La...
Castellanos ai Mondiali? Scaloni ci pensa e potrebbe convocare l’attaccante della Lazio. Le ultimissime sul giocatore
Castellanos potrebbe essere convocato per i prossimi Mondiali. Scaloni ci pensa ed è pronto a dare una chance all’attaccante della...
Calciomercato Lazio, Raspadori obiettivo principale: conferme in arrivo, Sarri lo vuole per gennaio
Calciomercato Lazio, Raspadori è finito nel mirino dei biancocelesti: il sogno di Sarri può riaccendersi, le ultime Il nome di...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...