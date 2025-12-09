 Parma Lazio, ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su Dazn
Parma Lazio: la sfida di campionato su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e il commento tecnico sarà dell’ex Lazio

La Lazio, reduce dal pareggio casalingo contro il Bologna, si prepara ad affrontare il Parma in trasferta. La sfida rientra nella quindicesima giornata di Serie A e promette di essere un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Il match è in programma sabato 13 dicembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. Un orario che permetterà ai tifosi di seguire la gara nel weekend, in un momento cruciale della stagione.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. A raccontarla ci sarà la voce di Luca Farina per la telecronaca, affiancato dall’ex allenatore Cristian Brocchi, che offrirà il suo contributo tecnico e tattico.

