Parma Lazio, i convocati di Cuesta per la partita contro i biancocelesti: le scelte del tecnico dei ducali
Parma Lazio, i convocati del tecnico Cuesta per la sfida di Serie A contro i biancocelesti di Sarri: le scelte del tecnico
Si avvicina il calcio d’inizio di Parma-Lazio e, a poche ore dal match, il tecnico dei crociati Carlos Cuesta ha ufficializzato la lista dei convocati. Ecco l’elenco completo.
L’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 25 calciatori per il match Parma-Lazio, in programma sabato 13 dicembre alle ore 18:00 allo Stadio Ennio Tardini e valido per la quindicesima giornata di Serie A Enilive.
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
