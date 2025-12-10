Parma Lazio, le probabili formazioni dei biancocelesti: le scelte del tecnico Sarri, i dettagli

Parma Lazio, le probabili scelte di Maurizio Sarri: tutti i dettagli sulla formazione biancoceleste, le ultimissime

La Lazio, reduce dal pareggio con il Bologna, si prepara alla trasferta di Parma contro la squadra di Cuesta. Sarà un match particolare: Dia e Dele-Bashiru giocheranno la loro ultima partita prima di partire per la Coppa d’Africa, mentre Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze. Oltre a Hysaj e Gigot, fuori lista, mancherà anche Gila, espulso all’Olimpico.

In difesa ci sarà quindi un cambio obbligato: Patric è favorito su Provstgaard per affiancare Romagnoli davanti a Provedel. Sulle corsie esterne si profila il ritorno dal primo minuto di Pellegrini a sinistra, con Nuno Tavares in panchina, mentre a destra è confermato Marusic. A centrocampo Cataldi ha recuperato dall’infortunio e si candida a riprendere il ruolo di regista, supportato da Guendouzi e Basic. Rovella resta indisponibile e tornerà soltanto a gennaio.

In attacco Sarri dovrà rinunciare a Isaksen, fermato da un problema all’adduttore. Al suo posto sarà Cancellieri a completare il tridente offensivo insieme a Castellanos e Zaccagni, con l’obiettivo di dare nuova linfa alla manovra biancoceleste e provare a conquistare tre punti preziosi al Tardini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

