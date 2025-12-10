News
Parma Lazio, le probabili formazioni dei biancocelesti: le scelte del tecnico Sarri, i dettagli
Parma Lazio, le probabili scelte di Maurizio Sarri: tutti i dettagli sulla formazione biancoceleste, le ultimissime
La Lazio, reduce dal pareggio con il Bologna, si prepara alla trasferta di Parma contro la squadra di Cuesta. Sarà un match particolare: Dia e Dele-Bashiru giocheranno la loro ultima partita prima di partire per la Coppa d’Africa, mentre Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze. Oltre a Hysaj e Gigot, fuori lista, mancherà anche Gila, espulso all’Olimpico.
In difesa ci sarà quindi un cambio obbligato: Patric è favorito su Provstgaard per affiancare Romagnoli davanti a Provedel. Sulle corsie esterne si profila il ritorno dal primo minuto di Pellegrini a sinistra, con Nuno Tavares in panchina, mentre a destra è confermato Marusic. A centrocampo Cataldi ha recuperato dall’infortunio e si candida a riprendere il ruolo di regista, supportato da Guendouzi e Basic. Rovella resta indisponibile e tornerà soltanto a gennaio.
In attacco Sarri dovrà rinunciare a Isaksen, fermato da un problema all’adduttore. Al suo posto sarà Cancellieri a completare il tridente offensivo insieme a Castellanos e Zaccagni, con l’obiettivo di dare nuova linfa alla manovra biancoceleste e provare a conquistare tre punti preziosi al Tardini.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
News
Lazio Roma, dolci ricordi! Quel derby vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo del club
Lazio Roma, che bellissimi ricordi! Un derby indimenticabile vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo dei biancocelesti Domenica...
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra a cui è stata affidata la direzione del match!
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra arbitrale che dirigerà...
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! L’attaccante del Betis possibile rinforzo: le sue caratteristiche sono adatte a Sarri?
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! Il Messaggero fa il nome del colombiano come possibile rinforzo per...
video
Lazio Juve, Marchisio analizza: «Serie A? Negli anni si sta riequilibrando a un livello medio, non più alto. Tudor? Bisogna dargli fiducia» – VIDEO
Marchisio si è raccontato a Torino in occasione dell’evento Rigenerate Care, condividendo pensieri e riflessioni da ex centrocampista bianconero Claudio...