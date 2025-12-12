News
Parma Lazio, le probabili scelte di Sarri: spunta qualche novità, le ultimissime
Parma Lazio, le probabili formazioni di Sarri in vista della sfida dei ducali: spunta qualche novità, tutti i dettagli
Dopo il pareggio casalingo contro il Bologna, la Lazio si prepara a volare al Tardini per affrontare il Parma di Cuesta. Sarà una gara particolare, l’ultima prima della partenza di Dia e Dele-Bashiru per la Coppa d’Africa, in programma dal 15 dicembre.
Maurizio Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze. Oltre a Hysaj e Gigot, fuori lista, mancherà anche Gila, fermato per una giornata di squalifica. In difesa, davanti a Provedel, Romagnoli sarà affiancato da Patric, favorito su Provstgaard. Sulle corsie esterne, Pellegrini è pronto a tornare titolare a sinistra, con Nuno Tavares destinato alla panchina, mentre a destra ci sarà la conferma di Marusic. A centrocampo rientra Cataldi in cabina di regia, supportato da Guendouzi e Basic. Rovella, invece, resterà indisponibile fino a gennaio.
In attacco, Sarri dovrà rinunciare a Isaksen, alle prese con una lesione di basso grado all’adduttore. Al suo posto toccherà a Cancellieri, che completerà il tridente offensivo insieme a Castellanos e Zaccagni. Una formazione rimaneggiata, ma pronta a cercare punti preziosi contro i gialloblù.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
