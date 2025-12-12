News
Parma Lazio, i biancocelesti sono partiti per la trasferta di Serie A – VIDEO
Parma Lazio, i biancocelesti sono partiti in aereo pochi minuti fa per la trasferta di Serie A al Tardini – VIDEO
Manca ormai meno di un giorno alla sfida del Tardini tra Parma e Lazio, in programma sabato 13 dicembre alle ore 18.00. Un appuntamento cruciale per i biancocelesti di Maurizio Sarri, desiderosi di tornare al successo dopo il pareggio casalingo contro il Bologna.
La gara si preannuncia intensa e ricca di spunti, con la Lazio chiamata a ritrovare continuità di risultati per rilanciarsi in campionato. Il tecnico punta a una prestazione solida per conquistare tre punti fondamentali nella corsa alle posizioni di vertice.
Nel frattempo, squadra e staff hanno già raggiunto la città emiliana. La partenza verso Parma è stata documentata dalla società attraverso un video pubblicato sui canali social del club, segno della concentrazione e della voglia di affrontare al meglio la trasferta.
