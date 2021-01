Parma Lazio, nella passata stagione decise Caicedo

Parma Lazio, ecco come è andato l’ultimo precedente tra le due squadre al Tardini

Un Parma in lotta per l’ingresso in Europa sfida una Lazio da record. Così si presentava la sfida tra le due compagini della passata stagione. Era il 9 febbraio 2020, circa 11 mesi fa. La squadra di Simone Inzaghi soffre ma riesce ad imporsi sul campo dei ducali, portandosi a -1 dalla vetta. Al Tardini decide una rete realizzata da Felipe Caicedo, in girata con il destro, rete simile a quella segnata contro la Fiorentina.