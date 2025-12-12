News
Parma Lazio, i biancocelesti saranno in versione ‘Made in Italy’: ecco chi potrebbe giocare
Parma Lazio, ecco i biancocelesti in versione 'Made in Italy': chi potrebbe giocare la sfida contro i ducali.
Al Tardini, contro il Parma, Maurizio Sarri si prepara a schierare una formazione che sarà composta per oltre il 50% da giocatori italiani. Ben sei elementi su undici avranno passaporto azzurro, un dato che rappresenta una rarità nel calcio moderno, sempre più caratterizzato da rose internazionali.
Il peso dei romani in squadra
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra i sei italiani ci sono quattro calciatori romani: Cataldi, Pellegrini, Cancellieri e Romagnoli. Una curiosità che rafforza l’identità locale della squadra e che conferisce alla Lazio un’impronta ancora più “all’italiana”, con un nucleo di giocatori cresciuti nella stessa città.
Obiettivo riscatto in trasferta
Questa particolare formazione scenderà in campo con un obiettivo preciso: invertire il trend negativo lontano dall’Olimpico. Da inizio stagione, infatti, la Lazio ha raccolto un solo successo esterno e la sfida di Parma diventa l’occasione per cambiare passo e ritrovare fiducia anche fuori casa.
