Parma Lazio, il popolo biancoceleste fa sentire il suo supporto anche in trasferta: il dato sui biglietti venduti

Parma Lazio, cresce l’attesa per la sfida di campionato, in trasferta per i biancocelesti. Il dato sui tagliandi

Come riporta Sport Parma, sono già 19mila gli spettatori che si sono assicurati un posto al Tardini per la gara tra Parma e Lazio, ma non si esclude che si possa superare il muro dei ventimila. Lo stadio dispone di 22.352 posti a sedere e, fino a qualche giorno fa, in vendita ne erano ancora duemila.

A livello numerico dunque, l’afflusso dei tifosi previsto mette nel mirino il record stagione toccato solamente in occasione del match col Milan.