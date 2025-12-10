Parma Lazio, i Ducali si preparano a festeggiare un anniversario importante prima del match contro i biancocelesti: le ultime

Parma Lazio, il compleanno dei Ducali si avvicina: tifosi pronti a festeggiare in occasione del match previsto nel weekend. I dettagli

L’aria del Parma si riempie di attesa e festeggiamenti. La storica società emiliana si prepara a celebrare un traguardo importante: il prossimo martedì 16 dicembre ricorreranno i suoi 112 anni di vita. Una ricorrenza che la tifoseria crociata non vuole lasciare inosservata, trasformando il prossimo impegno di campionato in una vera e propria anteprima di compleanno. L’occasione perfetta sarà la partita casalinga che vedrà il Parma affrontare la Lazio.

Il match contro i biancocelesti, in programma sabato 13 dicembre allo stadio Ennio Tardini, diventa così il catalizzatore di una grande festa popolare. Come riportato da Parmalive.com, i gruppi organizzati della tifoseria hanno deciso di sfruttare l’atmosfera pre-partita di Parma Lazio per dare il via ufficiale ai brindisi e alle celebrazioni in onore del club.

La Storia in Marcia: Dal Luogo della Fondazione al Tardini

Il programma per la giornata di Parma Lazio è denso di significato e storia. I tifosi crociati hanno organizzato un suggestivo corteo che non sarà solo una marcia verso lo stadio, ma un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, fino alle radici più profonde della società.

Il punto di ritrovo è fissato per le ore 15:30 in via Saffi, un luogo cruciale nella narrazione del club. È proprio in una vecchia trattoria di questa via, infatti, che il Parma ha mosso i suoi primi passi, venendo ufficialmente fondato oltre un secolo fa. Partire da lì non è un caso, ma un omaggio sentito alla storia e all’identità. Il corteo sfilerà poi per le vie della città, unendo simbolicamente il passato e il presente del club.

L’arrivo è previsto nei pressi dello stadio Tardini, cuore pulsante delle gesta calcistiche del Parma. L’apice della celebrazione avverrà nel piazzale del Petitot, adiacente all’impianto sportivo. Qui, i sostenitori si ritroveranno per un brindisi collettivo e augurale. Sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri in vista della data ufficiale del martedì, riaffermando l’attaccamento ai colori gialloblù proprio prima di sostenere la squadra nella difficile sfida di Parma Lazio.

Questa iniziativa non fa che sottolineare la passione e la tradizione di una piazza storica del calcio italiano. L’incontro tra il Parma e la Lazio non sarà solo una battaglia per i tre punti, ma anche il palcoscenico ideale per celebrare 112 anni di emozioni, trionfi e resilienza. L’entusiasmo è palpabile, pronto a trasformare l’atmosfera del Tardini in un vero e proprio tripudio di festa pre-natalizia e pre-compleanno.