 Lazio, ripresa verso Parma: Cancellieri pronto a sostituire Isaksen, Patric insidia la difesa
Lazio, ripresa verso Parma: Cancellieri pronto a sostituire Isaksen, Patric insidia la difesa

8 secondi ago

Cancellieri Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Cancellieri

Verso la sfida col Parma: la Lazio torna al lavoro, Cancellieri si candida per l’attacco, Patric spera in difesa. I dettagli

La Lazio ha iniziato la settimana di preparazione in vista della trasferta di Parma. Dopo il giorno di riposo seguito al pari con il Bologna, la squadra è tornata ad allenarsi nel pomeriggio. Assente Isaksen, fermato da un problema muscolare all’adduttore che lo terrà fuori per circa venti giorni: al suo posto sabato dovrebbe partire titolare Cancellieri, già subentrato nell’intervallo dell’ultima gara.

In attacco il tridente sarà completato da Castellanos e Zaccagni, mentre Dia partirà dalla panchina insieme a Dele-Bashiru, entrambi attesi alla Coppa d’Africa. A centrocampo Cataldi ha ripreso il suo ruolo in regia dopo l’infortunio e dovrebbe essere confermato accanto a Guendouzi e Basic, garantendo equilibrio e dinamismo alla mediana biancoceleste.

In difesa il principale dubbio riguarda la sostituzione di Gila, squalificato per una giornata: Patric è favorito su Provstgaard per affiancare Romagnoli. Sulle corsie esterne si profila il ritorno dal primo minuto di Pellegrini, con Marusic confermato a destra e Provedel tra i pali. Restano indisponibili Rovella, Hysaj e Gigot, mentre la preparazione proseguirà fino alla rifinitura di venerdì mattina, quando Sarri definirà la formazione titolare.

