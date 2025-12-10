News
Parma Lazio, la direzione della sfida di Serie A affidata a Marchetti: ecco i precedenti
Parma Lazio, arbitra il direttore di gara Marchetti: ecco qui di seguito tutti i precedenti della sfida di Serie A
La partita di Serie A tra Parma e Lazio sarà diretta da Marchetti. Il fischietto è stato designato per guidare un match che promette intensità e spettacolo, con i precedenti che raccontano già diverse sfide significative.
NOTA CLUB – La designazione arbitrale della 15ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Parma-Lazio al signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti C. Rossi e Trinchieri: Ayroldi sarà il IV ufficiale mentre Aureliano e Volpi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.
Sarà il quarto incrocio tra Marchetti e i biancocelesti, con un successo, un pari e una sconfitta. Tre precedenti invece con il Parma, con una vittoria e due pareggi.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Rocchi e il futuro dell’arbitraggio: dal rispetto dei giocatori alle possibili innovazioni proposte dalla Fifa
Arbitri sotto la lente di Rocchi: il designatore critica le simulazioni e valuta nuove regole in stile Fifa Durante un...
Calciomercato Lazio, pronta una cessione a gennaio? E’ stato proposto nelle ultime ore a quella big di Serie A! I dettagli
Calciomercato Lazio, clamoroso scenario per gennaio? Marusic proposto nelle ultime ore al Milan! Tutti i dettagli Il mercato del Milan...
Wallace resta in Brasile e apre un nuovo capitolo di carriera: l’ex Lazio firma con il Ponte Preta
Nuovo capitolo per Wallace: il difensore brasiliano ex Lazio lascia l’Atlético-GO e approda al Ponte Preta Nuova avventura per Wallace,...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.