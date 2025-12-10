Parma Lazio, la direzione della sfida di Serie A affidata a Marchetti: ecco i precedenti

Parma Lazio, arbitra il direttore di gara Marchetti: ecco qui di seguito tutti i precedenti della sfida di Serie A

La partita di Serie A tra Parma e Lazio sarà diretta da Marchetti. Il fischietto è stato designato per guidare un match che promette intensità e spettacolo, con i precedenti che raccontano già diverse sfide significative.

NOTA CLUB – La designazione arbitrale della 15ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara Parma-Lazio al signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti C. Rossi e Trinchieri: Ayroldi sarà il IV ufficiale mentre Aureliano e Volpi sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Sarà il quarto incrocio tra Marchetti e i biancocelesti, con un successo, un pari e una sconfitta. Tre precedenti invece con il Parma, con una vittoria e due pareggi.

