Parma-Lazio, al Tardini non mancherà il calore del tifo biancoceleste: il dato sul settore ospiti

Parma Lazio, alla vigilia della partita del Tardini i tifosi biancocelesti faranno sentire il loro calore alla squadra di Baroni anche in Emilia

Dimenticare il Ludogorets e ripartire e confermarsi in campionato, questo è l’obiettivo primario della Lazio che domani pomeriggio per la partita con il Parma di Pecchia. Anche al Tardini i tifosi biancocelesti hanno risposto presente evaporando letteralmente i biglietti e i tagliandi disponibili per la partita, il dato ufficiale per l’esattezza parla di altri 2200 laziali che si siederanno quindi nei posti non riservati ai capitolini: in totale saranno circa 5800 i cuori biancocelesti nell’impianto emiliano